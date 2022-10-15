ABD Hazine Bakanı Yellen: Büyüme küresel olarak yavaşlıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun sadece ABD'nin değil dünyanın sorunu olduğuna dair bir açıklama yaptı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak enflasyonu düşürmek için gerekenleri sıraladı.

"Zorluklar salgın ve savaş kaynaklı"

Küresel ekonominin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Yellen, bu zorlukların çoğunun Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve koronavirüs salgınından kaynaklandığını söyledi.

Yellen, "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor. Ayrıca finansal piyasalarda dalgalanmalar, sermaye akışları ve güçlü hareketler görüyoruz." dedi.

"ABD dirençli"

Bu "ters rüzgarlarla" mücadele etmek için hem ABD'de hem de küresel olarak güçlü adımlar attıklarını vurgulayan Yellen, ABD'de ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Göstergeler umut verici"

Enflasyon konusunda fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha yapacak çok işleri olduğunu yineleyen Yellen, bazı öncü göstergelerin umut verici işaretler verdiğini kaydetti.

"Kararlı adımların atılması gerekiyor"

Yellen, her ülkenin kendine özgü zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak enflasyonla mücadele, enerji kaynaklarını güvence altına alma ve diğer ekonomik baskıları ele alma konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

"Parasal sıkılaşmanın etkilerine dikkat ediyoruz"

AA'nın haberine göre, Janet Yellen, parasal sıkılaşmanın etkilerine de çok dikkat ettiklerini aktardı. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa eşgüdümlü şekilde yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, Rusya'nın finansal durumunu derinden zayıflattıklarını anlattı.