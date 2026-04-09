ABD-İran ateşkes belirsizliği, petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi

İki haftalık şartlı ateşkes ve stratejik Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı haberiyle çarşamba günü sert düşüş yaşayan petrol fiyatları, Nisan 2020'den bu yana görülen en sert günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı 94 dolardan yüzde 2,2 artışla 96,80 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,8 yükselişle 96,90 dolara ulaştı.

Ham petrol fiyatlarının Brent petrol fiyatlarını geçmeye devam ettiği görüldü.

Fiyatlar, savaşın başladığı 28 Şubat öncesindeki seviyelerin (74 dolar) oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

"ATEŞKES HALA ÇOK KIRILGAN"

Ekonomistler, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin hassasiyetini koruduğuna dikkat çekerek, enerji sevkiyatının ana rotası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin piyasaların ana odak noktası olacağını belirtti.

"TESİSLERİN ONARILMASI 1 YILI BULACAK"

Hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarılmasının zaman alacağı ve bu durumun fiyatları en az bir yıl daha yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüldü.

GEMİ TRAFİĞİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli kullanımı konusunda belirsizlikler devam etti.

İran Deniz Kuvvetleri'nin, izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağına dair uyarıları denizcilik şirketlerine ulaştı.

Savaş öncesi günde ortalama 130 geminin geçtiği boğazdan, anlaşma sonrası sadece birkaç geminin geçiş yaptığı bildirildi.

"BOĞAZ'DAKİ NORMALLEŞME 10 GÜN SÜRER"

Denizcilik takip firmaları, trafiğin normal seviyeye dönmesi halinde bile mevcut birikmenin temizlenmesinin en az 10 gün süreceğini açıkladı.

İŞGALCİ İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Lübnan'ın ateşkes kapsamında olup olmadığına dair tartışmalar sürerken İsrail, çarşamba günü bölgeye yönelik en ağır bombardımanlarından birini gerçekleştirdi.

Saldırılarda en az 182 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in kuzeyine roket fırlattığını duyurarak operasyonları ateşkes ihlali olarak tanımladı.

Diplomatik temaslar kapsamında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, cumartesi günü Pakistan'da İranlı yetkililerle müzakerelere katılması bekleniyor.