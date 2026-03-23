ABD, İran'a yönelik saldırıları erteledi: Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı

ABD ile İsrail'in İran'a saldırı sonrası başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

Taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken savaşın ekonomik etkileri bütün dünyaya yansıdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile beraber petrol fiyatlarında önemli bir artış yaşandı.

Savaşın 24'üncü gününün girilirken piyasaları hareketlendiren bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN'A SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEDİK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmaların sona ermesine yönelik "verimli görüşmeler" yapıldığını açıkladı.

Trump ayrıca, İran’ın enerji altyapısına yönelik askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini duyurdu.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından sert düşüş gösterdi.

Kararın ardından petrol fiyatları yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolara kadar indi.

HÜRMÜZ TEHDİDİ SONRASI 108 DOLARA KADAR ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Gelişmeler üzerine petrol fiyatları yükselirken, brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 artarak 108,57 dolar olmuştu.

SAVAŞLA BERABER PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardında, İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı yer alıyor.

Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarının yarattığı arz endişeleri de önemli sebepler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, bölgedeki jeopolitik risklerin enerji piyasasında belirsizlik yarattığını belirtiyor.

ANLAŞMA OLMAZSA YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNE DÖNEBİLİR

Trump’ın orduya verdiği '5 günlük erteleme' talimatı, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratsa da volatilitenin bitmediği vurgulanıyor.

Eğer bu 5 günlük süre zarfında kalıcı bir anlaşma sağlanamazsa, fiyatların yeniden sert bir yükseliş trendine girme riski masada kalmaya devam ediyor.