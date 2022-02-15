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- ABD, Meksika’dan avokado ithalatını askıya aldı
ABD, Meksika’dan avokado ithalatını askıya aldı
- AA
- 15.02.2022 - 09:04
ABD Tarım Bakanlığı, Meksika’nın Michoacan eyaletinde Amerikalı bir tarım müfettişine yönelik tehditlerin ardından bu ülkeden avokado ithalatını durdurduğunu açıkladı.
MEKSİKA EN BÜYÜK PAZARINI KAYBETTİ
Meksika’nın Michoacan eyaletinde Amerikalı bir tarım müfettişine yönelik tehditler Meksika’nın en büyük avokado pazarı olan Amerika’yı kaybetmesine oldu
Kararın yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yapan bir endüstriyi vurması bekleniyor. Meksika 50 eyalete avokado ihracatı yaparken, ABD hali hazırda dünyanın en çok avokado ithalatı yapan pazarı konumunda.
Michoacan Meksika’nın ABD pazarına tam olarak ihracat yapma yetkisine sahip tek eyaleti.
YETKİLİNİN TELEFONUNA TEHDİT MESAJININ GİTMESİ KARARI ALDIRDI
Bakanlık, “ABD sağlık yetkilileri, Uruapan, Michoacán’da teftişler yürüten yetkililerinden birinin resmi cep telefonuna tehdit mesajı almasının ardından kararı verdi.” dedi.