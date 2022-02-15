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    ABD, Meksika’dan avokado ithalatını askıya aldı

    Meksika’da Amerikalı bir tarım müfettişi tehdit edilince; ABD, ülkeden avokado ithalatını durdurdu.
    • AA
    • 15.02.2022 - 09:04
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    ABD, Meksika’dan avokado ithalatını askıya aldı

    ABD Tarım Bakanlığı, Meksika’nın Michoacan eyaletinde Amerikalı bir tarım müfettişine yönelik tehditlerin ardından bu ülkeden avokado ithalatını durdurduğunu açıkladı.

    MEKSİKA EN BÜYÜK PAZARINI KAYBETTİ

    Meksika’nın Michoacan eyaletinde Amerikalı bir tarım müfettişine yönelik tehditler Meksika’nın en büyük avokado pazarı olan Amerika’yı kaybetmesine oldu

    Kararın yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yapan bir endüstriyi vurması bekleniyor. Meksika 50 eyalete avokado ihracatı yaparken, ABD hali hazırda dünyanın en çok avokado ithalatı yapan pazarı konumunda.

    Michoacan Meksika’nın ABD pazarına tam olarak ihracat yapma yetkisine sahip tek eyaleti.

    Avokado

    YETKİLİNİN TELEFONUNA TEHDİT MESAJININ GİTMESİ KARARI ALDIRDI

    Bakanlık, “ABD sağlık yetkilileri, Uruapan, Michoacán’da teftişler yürüten yetkililerinden birinin resmi cep telefonuna tehdit mesajı almasının ardından kararı verdi.” dedi.

    Avokado

    Avokado

    Avokado

    Avokado


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