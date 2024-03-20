ABD Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyaller takip edilecek.

AA

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayınlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziran ayı Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor.

Fed'in faiz kararı da bu akşam

Fed'in politika faizi şu anda yüzde 5,25-5,50 aralığında. Fed'in faiz kararı da bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.

Dolar endeksi: 104

Dolar endeksi de güvercin adımların gecikebileceği endişesiyle 104 seviyesine yaklaşırken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ons altın ve Brent petrolde son durum

Altının ons fiyatı bu gelişmelerle 2.150-2.180 bandında hareket etmeye devam ederken, hem dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik veriler hem de süregelen jeopolitik risklerden destek bulan Brent petrolün varil fiyatı 86,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

11.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

17.30 Türkiye, şubat ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

18.00 Avro Bölgesi, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)