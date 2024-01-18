ABD merkezli tahvil devi Pimco: Türkiye yatırım yapılabilir nota doğru ilerliyor Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, Türkiye'nin çabalarının işe yaradığını söyledi. Yatırımcıların geri dönmekte olduğunu belirten şirket, "Piyasa, Türkiye konusunda iyimser" dedi.

ensonhaber.com

ABD merkezli tahvil fonu yöneticisi Pimco, Türkiye'nin ekonomide izlediği politikalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pimco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı ekonomik revizyonunun ardından, Türkiye'nin yatırım yapılabilir kredi notunu yeniden kazanma yolunda ilerlediğini belirtti.

Financial Times, dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Kaliforniya merkezli kuruluşun, geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'nin lira cinsinden borcunu satın aldığını yazdı.

Türkiye analizi: Çabalar işe yarıyor

Pimco'nun gelişen pazarlar ekibine başkanlık eden Pramol Dhawan, şunları söyledi:

Faizler ciddi oranda yükseldi, maliye politikası sıkılaştırıldı. Politika yapıcılar, halkı ABD doları yerine tekrar liraya yatırım yapmaya teşvik ediyor. Bu çabalar işe yarıyor.

"Türk varlıkları konusunda çok yapıcıyız"

Dhawan, fon şirketi olarak yurt içi Türk varlıkları konusunda "çok yapıcı" olduklarını anlattı.

Yabancı sermaye çekmesi muhtemel

Türkiye'nin bir kez daha yabancı sermaye çekmesinin muhtemel olduğunu belirten Dhawan, şöyle devam etti:

Bu da enflasyonun düşürülmesi için gerekli bir ön koşul olan liranın istikrar kazanmasına yardımcı olacak.

Yatırımcılar geri dönüyor

Yabancı yatırımcıların geri dönmeye başladığına dair işaretlerin olduğuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi:

Yabancı fon yöneticileri haziran ayının başından bu yana yaklaşık 2 milyar dolarlık Türk Lirası cinsinden devlet tahvili satın aldı.

Erkan'ın New York'ta verdiği mesaj

Geçtiğimiz hafta JPMorgan'ın New York'ta düzenlediği etkinlikte yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını gerektiği kadar sıkı tutacağının sözünü verdiği de anımsatıldı.

"Çok inandırıcı ve cesaret verici sunum yaptılar"

Toplantıya katılan bir kişinin, Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "reformların etkisi ve ileriye dönük hedefler konusunda çok inandırıcı ve cesaret verici sunum yaptıklarını" söylediği notuna yer verildi.

"Piyasa, Türkiye konusunda iyimser"

Pimco yetkilisi Dhawan, "Şu anda piyasa, Türkiye'nin uyum sürecine olan bağlılığı konusunda iyimser." diye ekledi.