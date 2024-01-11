ABD, yaptırım uyguladığı Rusya'dan Nisan 2022'den bu yana ilk defa petrol aldı

ABD, Ukrayna ile girdiği savaşın sonucu olarak Nisan 2022 itibarıyla Rusya'dan petrol ithalatını durdurmuştu.
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uyguluyordu.
G7 ülkeleri ise Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.
Rusya, kendisine yönelik uygulanan yaptırımlar nedeniyle yeni pazar arayışına girmişti.
Bu süreç devam ederken ABD, Nisan 2022'den bu yana Rusya'dan ilk kez Kasım 2023'te petrol ithal etti.
749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü
ABD dış ticaret verilerine göre, ülke Kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü aldı.
Varil başına 74,9 dolar
İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulamasının aşmasıyla dikkati çekti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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