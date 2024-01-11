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ABD, yaptırım uyguladığı Rusya'dan Nisan 2022'den bu yana ilk defa petrol aldı

ABD, yaptırım uyguladığı Rusya'dan Nisan 2022'den bu yana ilk defa petrol aldı ABD, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Rusya'ya yaptırım uyguluyordu. ABD, Nisan 2022'den bu yana ilk defa Kasım 2023'te Rusya'dan 10 bin varil petrol aldığını duyurdu.