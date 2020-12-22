ABD Temsilciler Meclisi ekonomik destek paketi ile bütçeye onay verdi

ABD'de koronavirüs salgınına karşı destekleyici maddeleri de içeren bütçe konusunda, uzun süren tartışmalardan sonra bir taslak üzerinde anlaşıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin ardından dün üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan iki ayrı oylama sonucu kabul edildi.

ABD TARİHİNİN İKİNCİ EN BÜYÜK EKONOMİK DESTEK PAKETİ

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik destek paketi olarak nitelendirilen tasarı, vatandaşlara 600'er dolar nakit yardım yapılması, haftalık işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, kira desteği, aşı dağıtımı, gıda yardımı, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemeleri içeriyor

TRUMP'IN İMZASINA SUNULACAK

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen tasarının, Senato tarafından oylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

600 DOLAR NAKİT YARDIMI YAPILACAK

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçeyi içeren tasarı, toplamda 2 trilyon 300 milyar dolarlık harcama tutarına sahip bulunuyor.

İLAVE 300 DOLAR İŞSİZLİK YARDIMI

Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen 900 milyar dolarlık destek paketi ile gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.

AŞI DAĞITIMINDAN GIDA YARDIMINA KADAR DESTEK

Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN 13 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Vergi düzenlemelerinin de yer aldığı tasarıda, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması öne çıkıyor.

Federal hükümete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1 trilyon 400 milyar dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740 milyar 500 milyon dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664 milyar 500 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.