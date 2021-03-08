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    ABD ve AB'nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı

    Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada, AB ve ABD arasında yürütülen, AB'nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 16:43
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    ABD ve AB'nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı

    AB ve ABD arasında yürütülen, söz konusu ayarlamaların, Brexit sonrası koşullara uyum gereği olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Tarım Komisyoneri Janusz Wojciejowski, "Dünya Ticaret Örgütü (WTO) çerçevesinde yapılan bu anlaşma, orijinal hacimleri koruyor ancak bunları AB ve Birleşik Krallık arasında paylaştırıyor. Tarım ticaretine ve pazarlarımıza kesinlik ve istikrar sağlıyor." dedi.

    ANLAŞMA HENÜZ ONAYLANMADI

    Ancak, henüz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyen anlaşma, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

    ABD ve AB nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı #1

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