ABD ve Japonya'dan çelik sektöründe kapasite fazlası ile ilgili güç birliği

ABD ve Japonya'dan çelik sektöründe kapasite fazlası ile ilgili güç birliği

Çelikte gümrük vergilerini kaldırmak için anlaşan ABD ve Japonya, sektördeki kapasite fazlasıyla mücadele etmeye devam etti.

Ülkeler aralarında bazı ürünlerdeki ihracatın şartları ve gümrük vergileri koşulları, zaman zaman gündemin getirdiği koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

ABD ve Japonya, bir önceki ABD yönetimi döneminde Japonya'dan ithal çelik ürünlerine getirilen gümrük vergilerinin kaldırılması için anlaştı.

Japonya'dan her yıl 1,25 milyon ton çelik ithal eden Washington, geçen yıl Ekim'de Avrupa Birliği (AB) ile de benzer bir anlaşmaya varmıştı.

ÇELİKTEKİ KAPASİTE FAZLASI ÇİN'DEN KAYNAKLANIYOR

ABD yetkilileri, alüminyumu kapsamayan yeni anlaşmanın 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini ve Japonya'nın büyük ölçüde Çin'den kaynaklanan çelik imalat kapasite fazlasıyla mücadele kapsamında "somut adımlar" atmasını sağlayacağını açıkladı.

ABD ve Japonya tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Japonya altı ay içinde "antidamping, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve diğer önlemler gibi yurtiçi piyasalara yönelik önlemler" uygulamaya başlayacak.

GÜMRÜK KAPSAMINDAN YARARLANMAK İÇİN JAPONYA'NIN KENDİ ÜRETİMİ OLMALI

AB ile yapılan çelik ve alüminyum anlaşmasında olduğu gibi bu anlaşma da Çin'de üretilen çeliğin ABD gümrük vergilerini aşması ihtimalini azaltmak için Japonya'dan ithal edilen çeliğin gümrük vergisi kapsamından yararlanabilmesi adına tamamen Japonya'da üretilmiş olmasını gerektiriyor.