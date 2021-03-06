ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi önerisi Senato'dan onay aldı.

Söz konusu paket, Senato Genel Kurulu'nda dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

CUMHURİYETÇİLERİN DESTEĞİNE GEREK KALMADI

"Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi.

Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı.

TEMSİLCİLER MESLİSİ'NE GÖNDERİLDİ

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

KİŞİ BAŞI 1400 DOLARLIK NAKİT YARDIM

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.