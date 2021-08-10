ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerinde

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 10 milyon 73 bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde iş sektörünü de vurdu. Özellikle ABD'de salgın nedeniyle bazı hizmet sektöründeki çalışan açığı rekor seviyelere yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

AÇIK İŞ SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 590 bin artarak 10 milyon 73 bine çıktı.

REKOR ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Bu dönemde ilk kez 10 milyonun üzerine çıkarak rekor kaydeden açık iş sayısının 9 milyon 281 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, mayısta 9 milyon 483 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İŞ AÇIĞININ EN ÇOK OLDUĞU 4 SEKTÖR

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, profesyonel hizmetler, perakende ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri oldu.

İŞE ALIM SAYISI

İşe alım sayısı ise haziranda 697 bin artarak 6 milyon 719 bine çıktı. İşe alımlar, perakende ticaret, eğitim ve dayanıklı mal üretimi alanlarında arttı.