ABD'de bebeklere 1.000 dolarlık 'Trump Hesabı' geliyor

AA

ABD, yeni neslin hayata güvenle bakabilmesi için önemli adımlar atıyor.

ABD'de 2025-2029 yılları arasında doğacak her bebek için 1.000 dolarlık devlet destekli yatırım hesabı oluşturulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da aralarında Uber, Goldman Sachs ve Dell Technologies gibi dev şirketlerin CEO’larının da bulunduğu toplantıda, yeni nesil için hazırlanan yatırım hesabı planının detaylarını paylaştı.

31 ARALIK 2024 İLE 1 OCAK 2029 TARİHLERİ ARASINDA DOĞAN ÇOCUKLARA ÖZEL

Plana göre, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğan her çocuk adına açılacak hesaplara federal hükümet, tek seferlik bin dolarlık başlangıç katkısında bulunacak.

5 BİN DOLARA KADAR ÖZEL KATKI

Bu hesaplar ebeveynler tarafından yönetilecek ve yıllık 5 bin dolara kadar özel katkılarla desteklenebilecek.

Trump, girişimi “milyonlarca ailenin, ekonominin büyümesinden faydalanarak çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmalarını sağlayacak aile dostu bir proje” olarak tanımladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK BAĞIŞ TAAHHÜDÜ ALDI

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve Robinhood CEO’su Vladimir Tenev gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, çalışan çocuklarına destek için milyarlarca dolarlık bağış taahhüdü geldi.

Trump, bu liderleri “ülkenin en büyük iş zekâları” olarak tanımladı.

ÇOCUKLARA DOĞDUKLARI ANDAN İTİBAREN FİNANSAL AVANTAJ

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da programı destekleyerek, “Bu politika, çocuklara doğdukları andan itibaren finansal bir avantaj sağlayacak. Bu bizim yaşamı, aileleri ve fırsat eşitliğini destekleyen duruşumuzun bir göstergesi.” dedi.

Yatırım hesapları, Trump’ın “büyük güzel yasa” olarak tanımladığı kapsamlı reform paketinin bir parçası.

Ancak bu yasa, Senato’da Cumhuriyetçi kanadın daha temkinli yaklaşımıyla karşı karşıya.

Hesaplar yalnızca bu yasanın geçmesi halinde hayata geçirilebilecek.