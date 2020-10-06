ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine tırmandı

Küresel ekonominin ilgi odağı olan ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak 67.1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik toparlanmanın etkisiyle ağustosta artış kaydetti ancak koronavirüs salgınının etkileri sürdü.

Ülkenin ağustosta ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 171 milyar 900 milyon dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 3,2 artarak 239 milyar dolara çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALDI

Ağustos 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu ayda 66.1 milyar dolar olması yönündeydi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı, 67.1 milyar dolarla beklentinin üzerinde kaldı.

ÇİN İLE TİCARET AÇIĞI AĞUSTOSTA DÜŞTÜ

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı, ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı da ağustosta düşüş gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak 26 milyar 4 milyon dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11 milyar 2 milyon dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 37 milyar 7 milyon dolar olarak kaydedildi.