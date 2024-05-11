ABD'de evsizlere ücretsiz alkol dağıtılıyor San Franciso'da alkol bağımlıları için kontrollü kullanım devreye alındı. Programın amacıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

ensonhaber.com

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Francisco, evsizlerle ilgili sıradışı bir uygulamaya imza attı.

San Francisco'da evsiz alkoliklere alkol dağıtımı yapılıyor. Programa yılda 5 milyon dolar harcanıyor.

Alkollü içecekler, şehrin savunmasız evsizleriyle ilgilenmenin bir yolu olarak göze çarpıyor. Dört yıldır uygulanan 'yönetimli alkol programı' kapsamında hemşireler tarafından servis yapılıyor.

Evsizlere alkol hizmeti

Program, evsizlerin içtiği alkol miktarını azaltmak için hayata geçirildi. Bağımlılıklarını kontrollü bir şekilde dizginleme umuduyla daha kontrollü bir şekilde az miktarda alkol tüketimine izin veriliyor.

Hemşirelerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda evsizlere günde 3 ila 4 kez alkol hizmeti veriliyor.

Amaç, hastanelerden, hapishanelerden ve ölümden uzak tutmak

Söz konusu programın, evsiz alkoliklerin hastanelerden, hapishanelerden ve hatta ölümden uzak tutulmasına yardımcı olduğu savunuldu.

Program oluşturulmadan önce aşırı alkol tüketenler, şehrin acil servislerine en çok başvuranlar arasındaydı.

Harcanan para 5 milyon dolar

Evsizlere alkol dağıtım uygulamasının kapsamı, başladığı 2020'den bu yana iki katına çıktı. Mail'in haberine göre, özel sağlık planına ayrılan bütçe 5 milyon dolar olarak açıklandı.

Odak noktası, katılımcıların tamamen "ayık olmasını sağlamaktan çok, genel sağlıklarını kademeli olarak iyileştirmekten" oluşuyor.