ABD'de geçen yıl dış ticaret açığı 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de dış ticaret açığı, koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artarak 678 milyar 700 bin dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 66 milyar 600 milyon dolara geriledi ve 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 65 milyar 700 milyon dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Kasım 2020'de ise 69 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 190 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,5 artışla 256 milyar 600 milyon dolara çıktı.

İHRACAT 2010'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

ABD'nin dış ticaret açığı 2020 yılı genelinde ise koronavirüs salgınının etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artarak 678 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Ülkenin dış ticaret açığı, geçen sene 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'nin ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 15,7 azalışla 2 trilyon 100 milyar dolara düşerek 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 9,5 azalışla 2 trilyon 800 milyar dolar olarak hesaplandı.

TİCARET AÇIĞI ÇİN İLE AZALDI

ABD'nin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, geçen yıl azalış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,9 azalarak 310 milyar 800 milyon dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 124 milyar 600 milyon dolara yükselirken, ülkeden yapılan ithalat 435 milyar 400 milyon dolar olarak düştü.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise 2020'de 183 milyar 400 milyon dolar olarak kaydedildi.

2020 ABD DIŞ TİCARET AÇIĞI

Geçen yıl ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Meksika (112 milyar 700 milyon dolar), Almanya (57 milyar 300 milyon dolar), İsviçre (56 milyar 700 milyon dolar), İrlanda (55 milyar 900 milyon dolar), Japonya (55 milyar 400 milyon dolar), Malezya (31 milyar 700 milyon dolar), Tayvan (29 milyar 900 milyon dolar), İtalya (29 milyar 500 milyon dolar), Tayland (26 milyar 400 milyon dolar), Güney Kore (24 milyar 800 milyon dolar), Hindistan (23 milyar 800 milyon dolar), Fransa (15 milyar 600 milyon dolar), Kanada (15 milyar dolar), Endonezya (12 milyar 800 milyon dolar) ve Rusya (12 milyar dolar).