ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde

Bugün küresel ekonomilerin beklediği verilerden olan ABD'de işsizlik maaşı başvurularının, geçen hafta 71 bin kişi azaldığı bildirildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 71 bin kişi azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

1969'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

İLK KEZ İŞSİZLİK MAAŞI TALEBİNDE BULUNANLARIN SAYISI AZALDI

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Kasım ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 71 bin azalarak 199 bine geriledi.

SÜREGELEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI 2 MİLYON 49 BİN OLDU

Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 Kasım ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 60 bin azalışla 2 milyon 49 bin olarak kaydedildi.

KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA BAŞVURULAR ARTMIŞTI

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

"İŞSİZLİK BAŞVURULARININ DÜŞMESİ OLUMLU BİR İŞARET"

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının ekim ayından bu yana düşüş eğilimde olduğunu, iş gücü piyasasına ilişkin olumlu sinyaller verdiğini ve bu düşüşün ekonominin dördüncü çeyrekte yeniden ivme kazanacağına işaret eden perakende satış ile imalat sanayine ilişkin verilerle tutarlılık gösterdiğini belirtti.