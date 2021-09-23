ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de koronavirüs salgını sırasında artışa geçen 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 azalarak 335 bin 750 oldu.

ABD'de ekonominin içinde bulunduğu şartları ortaya seren verilerden işsizlik maaşı başvurularının düşmesi bir yana, analistler de koronavirüs salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı etkilemeye devam ettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, koronavirüs salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI AZALDI

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 azalarak 335 bin 750 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 Eylül ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 131 bin azalışla 2 milyon 845 bin olarak kaydedildi.