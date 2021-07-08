ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 373 bin oldu.

Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 2 haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

İŞ GÜCÜ TOPARLANMADAN UZAKTA

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki söz konusu artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamlanmaktan uzakta olduğuna işaret ettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, koronavirüs salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.