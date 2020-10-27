ABD'de konut fiyatları ağustos ayında artışa geçti

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artış gösterdi.

Küresel ekonomi, ABD'de açıklanan verilerden etkileniyor. ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller, beklenen bu verilerden biri olan, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı.

ABD'DE KONUT FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 5,7 OLDU

Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 yükseldi. Endeks, temmuz da ise yüzde 4,8 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4,2 artması yönündeydi. Endeks, temmuzda yüzde 4,1'lik artış göstermişti.

PHOENIX YÜZDE 9,9 İLE EN PAHALANAN ŞEHİR OLDU

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix yüzde 9,9, Seattle yüzde 8,5 ve San Diego yüzde 7,6 oldu.

CHICAGO’DAKİ KONUT FİYATLARI ARTIŞTAN EN AZ ETKİLENDİ

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago yüzde 1,2, New York yüzde 2,8 ve San Francisco yüzde 4,1 olarak belirlendi.