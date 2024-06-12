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ABD'de mayısta enflasyon yıllık yüzde 3,3 oldu

ABD'de mayısta enflasyon yıllık yüzde 3,3 oldu Yurt içinde ve dışındaki piyasalarca açıklanması merakla beklenen önemli bir veri daha belli oldu. Buna göre, ABD'de TÜFE, mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklandı.