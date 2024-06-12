ABD'de mayısta enflasyon yıllık yüzde 3,3 oldu

ABD Çalışma Bakanlığı, ABD'nin mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermedi.
ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.
Beklentiler
Piyasa beklentisi TÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artması ve yıllık yüzde 3,4 olması yönündeydi.
Nisan enflasyonu
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, piyasaların beklentilerine paralel olarak yüzde 3,4 artmıştı. Aylık bazda ise enflasyon beklentilerinin altında yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.
Çekirdek TÜFE
ABD'de değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Mayıs’ta aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.
Beklenti aylık yüzde 0,3 yıllık ise yüzde 3,5 artış göstermesi şeklindeydi.
Fed'in faiz kararı bugün
Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), bugün 2024'ün sat 21'de politika faizine karar verecek. Fed'in bugün politika faizini sabit tutacağı bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrasında yapacağı konuşmadaki sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de bugün gerçekleşecek diğer açıklamalar:
21.00 ABD, Fed'in faiz kararı
21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısıHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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