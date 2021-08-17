ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Küresel ekonominin açıklanmasını bekledikleri veriler olumlu geldi.

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

0,5 ARTMASI BEKLENEN SANAYİ ÜRETİMİ 0,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren verinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 0,2 artmıştı.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 1,4 ARTTI

İmalat sanayi üretimi ise temmuzda aylık yüzde 1,4 arttı. Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi haziranda yüzde 0,3 azalmıştı.

MOTORLU TAŞIT VE PARÇALARININ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ, İMALAT SANAYİ ÜRETİMİNİ ATEŞLEDİ

Bu dönemde imalat sanayi üretimindeki artışta motorlu taşıt ve parçalarının üretimindeki yüzde 11,2'lik artış etkili oldu. Söz konusu artışa rağmen yarı iletken arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle araç montajlarında da sıkıntılar yaşanmaya devam etti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 76,1 OLDU

Kapasite kullanım oranı da temmuzda 0,7 puan artışla yüzde 76,1'e çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75,7 olması yönündeydi.