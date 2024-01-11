ABD'de Starbucks'a 'müşteriyi aldattığı' iddiasıyla dava Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu söyleyerek yaptığı pazarlamanın, tüketiciyi aldattığı iddia edildi. ABD Ulusal Tüketiciler Birliği bu iddia ile Starbucks'a dava açtı.

AA

Starbucks; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz, saldırı ile diğer insan hakları ve iş gücü ihlalleri yapılan noktalardan kahve ve çay tedarik ederek, satış yaptığı ürün paketlerinin üzerine yazdığı ibarelerde etik tedarik yaptığını belirttiği için suçlanıyor.

ABD Ulusal Tüketiciler Birliği (NCL), Starbucks'ın müşterilerine "yanlış ve aldatıcı bir şekilde" etik kahve ve çay tedarik ettiğini söylediği iddiasıyla dava açtı.

NCL'den yapılan açıklamada, Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu iddia ettiği ancak gerçekte şirketin pazarlamasının tüketicileri yanılttığı savunuldu.

"Starbucks etik tedarik yapmıyor, kuralları ihlal eden yerlerden ürün alıyor"

Açıklamada, Starbucks'ın çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz ve saldırı ile diğer insan hakları ihlalleri geçmişi olan kahve ve çay çiftlikleri ile kooperatiflerden yaptığı alımlar hakkında bilgi paylaşmada başarısız olduğu öne sürüldü.

"Kanıt var"

Ayrıca açıklamada, açılan davada, şirketin söz konusu ihlalleri yapan yerlerden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı bildirildi.

"Her kahve paketinde müşterilerine yalan söylüyor"

NCL Üst Yöneticisi Sally Greenberg açıklamada; Starbucks'ın, market raflarında duran her kahve paketinde müşterilerine yalan söylediğini iddia etti.

"Tedarik zincirinde ciddi insan hakları ve iş gücü ihlalleri var"

Starbucks'ın tedarik zincirinde ciddi insan hakları ve iş gücü ihlalleri olduğunu belirten Greenberg, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Tüketicilerin tam olarak neye para ödediklerini bilme hakları var. NCL, bu aldatıcı uygulamaları açığa çıkarmaya ve Starbucks'ı iddialarından sorumlu tutmaya kararlıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)