ABD'de tarım dışı istihdam düşünce altın sert yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 73 bin kişi arttı.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı.

ALTIN SERT YÜKSELDİ

Piyasaların odaklandığı veri sonrasında altın sert yükseldi.

Ons altın 3 bin 348 dolar oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 378 lira

Çeyrek altın: 4 bin 378 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 245 lira

Tam altın: 29 bin 695 lira

Yarım altın: 14 bin 844 lira

ABD'DE İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 221 bin kişi artarak 7 milyon 236 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,2'den 34,3'e çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 36,44 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ortalama saatlik kazanç haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.