ABD'de tarım dışı istihdam düşünce altın sert yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 73 bin kişi arttı.
ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı.
ALTIN SERT YÜKSELDİ
Piyasaların odaklandığı veri sonrasında altın sert yükseldi.
Ons altın 3 bin 348 dolar oldu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 378 lira
Çeyrek altın: 4 bin 378 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 245 lira
Tam altın: 29 bin 695 lira
Yarım altın: 14 bin 844 lira
ABD'DE İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ
ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.
Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 221 bin kişi artarak 7 milyon 236 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye geriledi.
Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,2'den 34,3'e çıktı.
ABD Merkez Bankası'nın dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 36,44 dolara yükseldi.
Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi.
Ortalama saatlik kazanç haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.