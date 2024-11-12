ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 4 yılın en düşük seviyesinde

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 2,9'a indi.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Böylelikle ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 2,5'e indi.

Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ekimde değişim göstermeyerek yüzde 4,9'da kaldı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de değişim göstermedi ve yüzde 3 oldu.

MALİYETLERDE ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,2'ye, gıda için yüzde 4,3'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,7'ye ve kira için yüzde 5,9'a indi. Maliyetlerde artış beklentisi, sağlık bakımı için de yüzde 5,8'e düşerken, Ocak 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

ABD'DE EKİM AYI ENFLASYONU YARIN AÇIKLANACAK

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönünde.