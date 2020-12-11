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    ABD'de üretici fiyatları kasım ayında beklenenin altında arttı

    ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
    • AA
    • 11.12.2020 - 17:00
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    ABD'de üretici fiyatları kasım ayında beklenenin altında arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, ekimde ise aylık yüzde 0,3 artmıştı.

    ÜRETİCİ FİYATLARI KASIMDA YÜZDE 0,8 YÜKSELDİ

    Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 0,8'lik artış gösterdi. ÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 0,5'lik artış kaydetmişti.

    ARTIŞ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

    Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,9 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,5 artması yönündeydi.

    ABD de üretici fiyatları kasım ayında beklenenin altında arttı #1

    ENFLASYONUN ÖNCÜ VERİSİ

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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