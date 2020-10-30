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    ABD'deki konut satışları eylülde azaldı

    Ülkede açıklanması merakla bekleyen ve küresel piyasalarda da karşılığı olan konut satışları endeksi, eylülde beklentilerin aksine aylık yüzde 2,2 azalış gösterdi.
    • AA
    • 30.10.2020 - 08:46
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 08:47
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    ABD'deki konut satışları eylülde azaldı

    National Association of Realtors (NAR), ABD'de eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

    Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık yüzde 2,2 azalarak 130 değerine geriledi.

    Koronavurüs salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 3,4 artması yönündeydi.

    KONUT SATIŞLARI AĞUSTOSTA ARTMIŞTI

    Bekleyen konut satışları, ağustosta ise aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

    YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ VAR

    Ülkede bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 20,5 artış gösterdi.

    ABD deki konut satışları eylülde azaldı #1

    KONUT ALIMINA YÖNELİK TALEP GÜÇLÜ

    Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, eylül ayındaki hafif düşüşe rağmen konut alımına yönelik talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bu yılın geçen yıla kıyasla daha fazla konut satışıyla tamamlanabileceğine işaret eden Yun, düşük konut kredisi oranlarıyla daha fazla satışın beklendiğini bildirdi.

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