Euro
15.58
-0.40%
Dolar
13.75
-0.36%
Altın
838.53
-0.61%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
526.261
2.36%
BTXN Coin
39.97
4.06%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    ABD'den iki Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı

    ABD, Rusya finans organlarına, Ukrayna gerginliğinden ötürü yaptırım yapılacağını duyurmuştu. Şimdi iki Rus bankasına karşı kararını uygulamaya soktu.
    • AA
    • 23.02.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den iki Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı

    ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

    EYLEMLERE KARŞI EKONOMİK YAPTIRIMLAR

    Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki eylemlerine yanıt olarak ekonomik yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

    İKİ BANKA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

    Açıklamada, 2 Rus bankası Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

    Rusya'nın 2 büyük finansal kuruluşuna yönelik yaptırımların ülkenin komşularına karşı "saldırganlığını" finanse etme kabiliyetini hedeflediği belirtilen açıklamada, bu kurumların toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu ve Rus savunma sektörü ile ekonomik kalkınmasını finanse ettiği aktarıldı.

    ABD den iki Rus bankasına Ukrayna yaptırımı #1

    ABD'LİLER İŞLEM YAPAMAYACAK, VARLIKLARINI DONDURACAK

    Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmalarının yasaklanacağı, kuruluşların küresel finansal sistemden çıkarılacağı ve ABD dolarına erişimlerinin engelleneceği ifade edildi.

    BEŞ RUS YAPTIRIM LİSTESİNDE

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı kaydedildi.

    RUSYA'NIN FİNANSMANA ERİŞİM ENGELİ

    Açıklamada, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaların da artırıldığı vurgulanarak, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği ifade edildi.


    İlginizi Çekebilir

    İHH, Burkina Faso'da okul açtı
    Dünya

    İHH, Burkina Faso'da okul açtı

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Kazakistan'dan Rusya tepkisi: Durum kötüleşiyor
    Dünya

    Kazakistan'dan Rusya tepkisi: Durum kötüleşiyor

    Görüş Bildir