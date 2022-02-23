ABD'den iki Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı

ABD, Rusya finans organlarına, Ukrayna gerginliğinden ötürü yaptırım yapılacağını duyurmuştu. Şimdi iki Rus bankasına karşı kararını uygulamaya soktu.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

EYLEMLERE KARŞI EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki eylemlerine yanıt olarak ekonomik yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

İKİ BANKA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Açıklamada, 2 Rus bankası Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Rusya'nın 2 büyük finansal kuruluşuna yönelik yaptırımların ülkenin komşularına karşı "saldırganlığını" finanse etme kabiliyetini hedeflediği belirtilen açıklamada, bu kurumların toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu ve Rus savunma sektörü ile ekonomik kalkınmasını finanse ettiği aktarıldı.





ABD'LİLER İŞLEM YAPAMAYACAK, VARLIKLARINI DONDURACAK

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmalarının yasaklanacağı, kuruluşların küresel finansal sistemden çıkarılacağı ve ABD dolarına erişimlerinin engelleneceği ifade edildi.

BEŞ RUS YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı kaydedildi.

RUSYA'NIN FİNANSMANA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamada, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaların da artırıldığı vurgulanarak, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği ifade edildi.