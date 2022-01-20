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    AB'den kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

    Kripto madenciliğinin yoğun enerji harcıyor olması enerji krizindeki AB'yi harekete geçirdi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, kripto madenciliğinin yasaklanmasını istedi.
    • AA
    • 20.01.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 09:15
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    AB'den kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

    Avrupa Birliği (AB), kripto parada kullanılan yüksek enerji tüketimine neden olan madenciliğin yerine yeni bir teknolojinin geçmesini talep ediyor.

    "KRİPTO PARA DAHA VERİMLİ TEKNOLOJİLERE YÖNELSİN"

    Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti.

    "ÇÖZÜM İŞ İSPATINI YASAKLAMAK"

    Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak." ifadesini kullandı.

    AB den kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı #1

    HİSSE İSPATI YÖNTEMİ ÖNERİLDİ

    Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı.

    KÜRESEL ELEKTRİĞİN BİNDE 6'SI BITCOIN'E GİDİYOR

    Cambridge Üniversitesi'nin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.


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