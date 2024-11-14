ABD'nin 2025 mali yılı bütçe açığı 4 kat yükseldi

AA

ABD Hazine Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, 2025 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 257 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu, 2024 mali yılının aynı dönemine göre bir artışa işaret ediyor.

VERGİ DALGALANMALARI

Bütçe açığındaki bu yükseliş, genellikle artan devlet harcamaları ve vergi gelirlerinde yaşanan dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir.

Federal bütçe açığı, hükümetin gelirlerinin giderlerinden fazla olduğu durumları yansıtıyor ve bu tür açılar, ekonomik politikalar ve mali istikrar açısından önem taşıyor. Ayrıca, bütçe açığının büyümesi, borçlanma ihtiyacını artırarak uzun vadede borç yükünü de etkileyebilir.

Bu rapor, 2025 mali yılı için daha geniş bir mali perspektif sağlayarak hükümetin mali politikalarını, harcama planlarını ve vergi gelirlerinin seyrini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

GEÇEN YILA ORANLA AÇIK ARTTI

Federal hükümet, 2024 mali yılının aynı ayında yaklaşık 67 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 287'ye yakın arttı.

BÜTÇE DENGESİ PİYASA BEKLENTİSİ

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 226,4 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 327 milyar dolara gerilerken harcamaları, yüzde 24 artışla 584 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı 2024 mali yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ BÜTÇE AÇIĞI

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.