ABD'nin büyüme verisi geldi! Döviz kuru ve altında son durum Önemli veriler açıklandıktan sonra dolar 30,2773 liradan 30,2844 liraya çıkarken, ons altın da 2025 dolardan 2029 dolara yükseldi.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı politika faiz kararını açıkladı.

Politika faizi yüzde 42,5'ten 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkartıldı.

Ardından küresel piyasaları merakla beklediği iki veri üst üste açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ABD ekonomisi ise son açıklanan veri oldu. ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Açıklanan veriler piyasalara şöyle yansıdı:

Döviz fiyatları

Dolar: 30,2773 liradan 30,2844 liraya

Euro: 33,0714 liradan 33,0696 liraya

Sterlin: 38,5700 lira 38,6368 liraya

Altın fiyatları:

Gram altın: 1.964 liradan 1.966 liraya

Çeyrek altın: 3 bin 327 liradan 3 bin 334 liraya

Cumhuriyet altını: 13 bin 555 liradan 13 bin 585 liraya

Tam altın: 13 bin 308 liradan 13 bin 333 liraya

Yarım altın: 6 bin 654 liradan 6 bin 666 liraya