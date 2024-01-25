ABD'nin büyüme verisi geldi! Döviz kuru ve altında son durum

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı politika faiz kararını açıkladı.
Politika faizi yüzde 42,5'ten 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkartıldı.
Ardından küresel piyasaları merakla beklediği iki veri üst üste açıklandı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
ABD ekonomisi ise son açıklanan veri oldu. ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
Açıklanan veriler piyasalara şöyle yansıdı:
Döviz fiyatları
Dolar: 30,2773 liradan 30,2844 liraya
Euro: 33,0714 liradan 33,0696 liraya
Sterlin: 38,5700 lira 38,6368 liraya
Altın fiyatları:
Gram altın: 1.964 liradan 1.966 liraya
Çeyrek altın: 3 bin 327 liradan 3 bin 334 liraya
Cumhuriyet altını: 13 bin 555 liradan 13 bin 585 liraya
Tam altın: 13 bin 308 liradan 13 bin 333 liraya
Yarım altın: 6 bin 654 liradan 6 bin 666 liraya
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