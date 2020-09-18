ABD'nin cari açığı, 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'nin cari açığı, 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Küresel ekonominin beklediği verilerden biri daha açıklandı. ABD'de cari işlemler açığı, koronavirüsün etkisi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara yükseldi.

ABD 2020 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıklandı.

BİRİNCİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 52,9 ARTTI

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde koronavirüsün olumsuz etkisinin gölgesinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara ulaştı.

CARİ AÇIK, 2008'İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 157,9 milyar dolar olması yönündeydi.

İLK ÇEYREĞİNE AİT CARİ AÇIK VERİSİ REVİZE EDİLİNCE, ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 104,2 milyar dolardan 111,5 milyar dolara revize edildi.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İLK ÇEYREKTEKİ ORANDAN DAHA FAZLA

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.