ABD'nin ocak ayı enflasyonu açıklandı: Aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 ABD'de enflasyon 2024’ün ocak ayında yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

AA & Ensonhaber

ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

ABD'de TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için açıklanan veri, kritik önem taşıyor.

Aralık 2023'te ABD'de TÜFE, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmıştı.

ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı

Yapılan anketler enflasyonda düşüş bekliyordu. Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık ise yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

Çekirdek enflasyon

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Enflasyon, Fed'in faiz indirimlerine nasıl yansıyacak?

Tahminleri aşan veri, Fed'in faiz indirimlerine yakında başlayacağına yönelik beklentileri azalttı. Para piyasalarında Fed'den ilk faiz indirim beklentisi hazirandan temmuza ötelendi.

ABD enflasyonun piyasaya etkisi

ABD'nin enflasyonunun yıllık bazda düşmesine rağmen beklentiler doğrultusunda düşmemesi piyasalara şuyle etkiledi:

Dolar: 30,7188 lira yüzde 0,03

Euro: 32,9804 lira yüzde -0,40

Sterlin: 38,7431 lira yüzde -0,09

Gram altın: 2.003,9400 yüzde 0,46

Gümüş: 22,6000 lira yüzde 0,87

BIS 100 9.104,9500 yüzde -0,39

Brent petrol: 82,5200 dolar yüzde 0,59