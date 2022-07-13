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ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde

ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde

ABD'nin haziran ayı enflasyonu rekor bir rakamla yayınlandı. Buna göre, ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.