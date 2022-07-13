Petrol
99.19
-0.30%
Euro
17.5228
0.77%
Dolar
17.4482
0.77%
Altın
963.73
0.42%
Borsa
241
-1.01%
Bitcoin
339.914
-3.40%
BTXN Coin
7.12
-3.26%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde

    ABD'nin haziran ayı enflasyonu rekor bir rakamla yayınlandı. Buna göre, ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.
    • 13.07.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde

    ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

    Haziran ayındaki artış beklentilerin üzerine çıktı

    ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 1,1 artış kaydedeceğini tahmin ediyordu.

    FED'in faiz artışı enflasyonu düşüremedi

    ABD'de enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararlarına rağmen enflasyon, haziranda da artışını sürdürdü.

    AYRINTILAR GELİYOR


    İlginizi Çekebilir

    Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla başlayan tartışmaya Almanya da katıldı
    Gündem

    Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla başlayan tartışmaya Almanya da katıldı

    Portekiz basınından Oliveira transferine övgü
    Transfer dosyası

    Portekiz basınından Oliveira transferine övgü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir