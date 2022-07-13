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- ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde
ABD'nin enflasyonu haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde
ABD'nin haziran ayı enflasyonu rekor bir rakamla yayınlandı. Buna göre, ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.
- 13.07.2022 - 15:37
- Güncelleme : 13.07.2022 - 15:51
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.
Haziran ayındaki artış beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 1,1 artış kaydedeceğini tahmin ediyordu.
FED'in faiz artışı enflasyonu düşüremedi
ABD'de enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararlarına rağmen enflasyon, haziranda da artışını sürdürdü.
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