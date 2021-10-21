ABD'nin ham petrol stokları 400 bin varil azaldı

EIA verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 400 bin varil azalma gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,1 oranına karşılık gelen 400 bin varil azalarak yaklaşık 426 milyon 500 bin varil olduğunu açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklar beklentinin çok altında azalmış oldu.

STRATEJİK HAM PETROL STOKLARI 1.7 MİLYON VARİL AZALDI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yüzde 0,3 oranında, 1 milyon 700 bin varil azalarak 615 milyon 300 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yüzde 2,4 olmak üzere 5 milyon 400 bin varil azalışla 217 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 169 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 825 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 546 bin varil artarak 3 milyon 60 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Ekim haftasında 122 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 731 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

PETROL FİYATLARI DALGALI SEYRETTİ

Petrol fiyatları, gün içindeki kazanımlarını geri vererek dalgalı seyretti. Bazı yatırımcılar son yükselişlerin ardından kâr realizasyonunda bulunurken, ABD'deki güçlü talep ve artan fiyatların yanı sıra kömür ve gazdan fuel oil kullanımına geçilmesi de piyasalardaki iştahı destekledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, seans içinde Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra eksiye geçti. Brent yüzde 0,1 düşerek 85,71 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 yükselerek 83,47 dolara çıktı.