ABD'nin ham petrol stoklarında azalma

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldığı bildirildi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının rakamı küresel ekonomi açısından takip edilen verilerden birini oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalışla 485 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil yani yüzde 1,9 artışla 241 milyon 100 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 43 bin varil artarak yaklaşık 5 milyon 400 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 7 bin varil artarak 3 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Aralık-1 Ocak haftasında 1.000 varil artarak yaklaşık 11 milyon 500 bin varil oldu.

EIA BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 300 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.