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Ekonomi



ABD'nin mayıs enflasyonu verisinin ardından ons altın fiyatları

ABD'nin mayıs enflasyonu verisinin ardından ons altın fiyatları ABD'de mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Altının ons fiyatı güne başlangıç seviyesi olan 2 bin 313 dolardan ilk refleks olarak 2 bin 326 dolar seviyesine çıktı. Ons altın dakikalar içinde 2 bin 331 doları gördü.