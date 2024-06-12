ABD'nin mayıs enflasyonu verisinin ardından ons altın fiyatları

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.
Bu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bugün ABD'nin Enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrasında yapacağı konuşmadaki sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.
Ons altın 2 bin 313 dolardan 2 bin 331 dolara çıktı
Altının ons fiyatı 2 bin 313 dolardan 2 bin 326 dolar seviyesinde yükseldi. Ons altın dakikalar içinde bu seviyenin de üzerine çıkarak, 2 bin 331 doları gördü.
Gram altın 2 bin 408 liradan 2 bin 420 liraya
Yurt içindeki altın fiyatları ise güne başladığı 2 bin 408 liradan 2 bin 420 liraya çıktı.
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