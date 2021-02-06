ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı artış gösderdi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Küresel ekonominin gösterge değerlerinden biri olan petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Ocak-5 Şubat arasındaki haftada bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 299'a yükseldi.

ABD’NİN SON 1 YILDA TOPLAM PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 377 AZALDI

Bu sonuçla birlikte son bir haftada artış göstermesine rağmen toplamda ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 377 azalmış oldu.

BRENT PETROL VARİL FİYATI CUMA GÜNÜNÜ 59,34 DOLARDAN TAMAMLADI

Perşembe gününü 58,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 59,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 56,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 56,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.