ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış var

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış var

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 kule artarak yükseldi.

ABD petrol sondaj kulesi sayısı küresel ekonomi açısından önemli bir veri.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 275 rakamına ulaştı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI, 55,99 DOLAR

Perşembe gününü 54,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 52,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 50,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.