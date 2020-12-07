ABD’nin yaptırım haberleri Asya borsalarını geriletti

Asya borsaları, ABD'nin, bazı Çin yetkililerine yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığı haberinin jeopolitik gerilime dikkati çekmesiyle birlikte rekor yüksek seviyelerden geriledi.

ABD'nin Çin'e uygulayacağını haber verdiği yaptırımlar, Asya borsalarının üzerinde olumsuz etki bıraktı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, dört günlük kazanımının ardından yüzde 0,3 düştü.

Yıl başından bu zamana kadar hala yüzde 16 artıda olan endeks, 2017'de yüzde 33 yükselmesinden beri en iyi performansı gösterdi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,8 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 düşerken, Avustralya hisseleri yüzde 0,4 yükseldi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,2 geriledi.

ABD’DEN GELEN HABERLER ALICILI SEYRE YOL AÇTI

Piyasalardaki satıcılı seyir, ABD'nin en az 12 Çinli yetkiliye yaptırım getirmeye hazırlandığı haberinin ardından başladı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hong Kong'da seçimle gelen muhalefet vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında Beijing'in rolü olduğunu iddia eden ABD, Çinli yetkililere yaptırım getirmeye hazırlanıyor.