Abdulkadir Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, gençlerle buluşmasında deprem bölgesindeki izlenimlerinden ulaştırma yatırımlarına kadar birçok konuda bilgi vererek, yapılacak çalışmalara değindi. Uraloğlu, 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek yoğunlaşılacak alanlar hakkında bilgi verdi.

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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini açıklayarak uygulama tarihi olarak 2026'yı işaret etti.

Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını söyledi. Depremden korunmada bina yapılarının önemine değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız.

"Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebiliniyor"

Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun önemine işaret ederek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini ifade etti. Uraloğlu, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1,5 milyar insan ve yine yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, doğu-batı ekseninde ticaretin geliştiğine işaret ederek, son zamanlarda kuzey-güney aksında da ciddi gelişmelerin olduğunu bildirdi.

"Ticare gemiler Ümit Burnu'nu dolaşıyor""

Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Güney Koridor şu anda en aktif kullanılan koridor. Orta Doğu'daki karışıklıklardan ve onun devamında Süveyş Kanalı'ndan ticari gemilerin geçmesindeki oluşan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. 35 gün giden mal 45 günde gidebiliyor. Orta Koridor'dan gittiği zaman demir yoluyla çok daha kısa sürelerde gidebiliyor ama orada bir kapasite var. Bu kapasiteyi artırmamız gerekir. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bu da Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol. Burada ciddi şekilde çalışıyoruz. Projeler bitme aşamasında, epey bir mesafe aldık.

Mobilite ve dijitalleşme

Uraloğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını belirterek, bunun sonucunda da lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ve bu alanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.

"Biz 2071'i planlıyoruz"

Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin ilgi alanlarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanı'mızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz ve ağırlıklı olarak demir yollarını yapmayı hedefliyoruz. 22 yılda ulaştırmaya yaklaşık 275 milyar dolarlık yatırım yaptık.

"Bölünmüş yol ağı 29 bin 500 kilometreye çıktı"

Uraloğlu, ülkenin bölünmüş yol ağını 29 bin 500 kilometreye çıkardıklarını bildirerek, teknolojik köprüler ve tüneller inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağı imalat olmadığını anlatan Uraloğlu, "Burada uluslararası ödül alan projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü." diye konuştu.

İzmir-İstanbul arasındaki otoyol

Uraloğlu, İzmir-İstanbul arasındaki 426 kilometre uzunluğundaki otoyolun 8,5 saat süren seyahat süresini 3,5 saate indirdiğini ifade ederek, bunun yapılmaması durumunda İstanbul-İzmir seyahatinin 12 saat sürebileceğini bildirdi.

"Ülkemizi demir ağlarla tekrar örmeliyiz"

Son 22 yılda 4 bin kilometre demir yolu yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

Bizim için yeterli değil. Ülkemizi demir ağlarla tekrar örmeliyiz. Her şeyiyle hem güvenli hem konforlu hem daha çevreci. Ayrıca süper hızlı trene geçeceğiz. Ankara-İstanbul arasında 80 dakika seyahat edeceğiz. Proje çalışmalarına başladık. Tamamen yeni bir hat. 2028'e kadar projesini bitirip yapım çalışmalarına başlarız diye planladık. Bu saatte 350 kilometre hızda olacak. Bu sadece ulaşım aracının Türkiye'ye kazandırılması değildir. Aynı zamanda 350 kilometre/saat hızla seyahat eden bir tren teknolojisini de bu vesileyle ülkemize kazandırmaktır.

Milli elektrikli tren

Uraloğlu, milli elektrikli trenin üç set halinde hizmet etmeye başladığını söyleyerek, seri üretime başladıklarını dile getirdi.

14 ilde şehir içinde metro projeleri

Bakan Uraloğlu, 14 ilde şehir içinde metro projeleri olduğunu ifade ederek, şehirlerin ulaşımına katkı sağlamak için bunları desteklediklerini kaydetti.

Hava yolu projeleri

Hava yolu projelerine de değinen Uraloğlu, konuşmasında özellikle İstanbul Havalimanı Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın önemini vurguladı.

Havalimanı sayısı 57'ye çıktı

Türkiye'de 26 noktada havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, ülke genelinde yapılan havalimanlarının her bölgeye eşit dağıtıldığını söyledi.

"Uçmadığımız ülke kalmasın"

Uraloğlu, Türkiye'den 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bu sayının 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak, şunları ifade etti:

Bizim bayrak taşıyıcımız. Sadece insanların seyahat etmesi değil, ülkemizin tanıtımına, o ülkedeki her türlü ilişkinin geliştirilmesine katkısı var. Ayrıca 174 ülkeyle havacılık anlaşmamız var. Neredeyse olmayan ülke kalmadı. Bundan sonra belki hedefimiz bu olmalı. Uçmadığımız ülke kalmasın. Çukurova Havaalanı da Akdeniz Bölgesi'ndeki bölgesel havaalanı olacak. Bu ay içinde açmayı planlıyoruz.

Filyos Limanı

Karadeniz'in lojistik üssü olan Filyos Limanı'nın önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, Rize-İyidere Lojistik Limanı'nı 2025'in sonunda bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

"Eski Haliç yenilendi"

Uraloğlu, İstanbul'da eski Haliç'i tarihi yapısını koruyarak yenilediklerini ve buraya yat limanı ile alışveriş merkezi kompleksi yaptıklarını, bu yıl önemli bir kısmını açmayı planladıklarını anlattı.

"Çamlıca Kulesi güzel bir mühendislik eseri"

Çamlıca Kulesi'nin güzel bir mühendislik eseri olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

Hepimizin en kıymetlisi veri. Orada yerli ve milli olmadığınız sürece kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmeliyiz. Bizim uzayda beş haberleşme uydumuz var, altıncıyı göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Haziranda yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü kapsayacak. Türkiye'de geniş bant abone sayımız 94,3 milyon, nüfusumuzu geçti. Fiber ağ uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. Buna da yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Öte yandan İstanbul'da havalimanıyla Hasdal arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik bölümde akıllı ulaşım sistemlerini akıllı yolla deneyelim istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)