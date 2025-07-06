Abdulkadir Uraloğlu: Ankara Esenboğa Metrosu'nun çalışmalarına başlıyoruz

Ankaralılara metro müjdesi verildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"ESENBOĞA METROSU'NUN ÇALIŞMALARINA DA BAŞLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak yeniden oluşturdukları Esenboğa Metrosu'nun yeni projesini 2 aya kadar tamamlayacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak milletle omuz omuza, el ele büyük bir yürüyüş başlattıklarını, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da sene başında ihalesini yaparak Esenboğa Metrosu'nun çalışmalarına da başlıyoruz." sözleriyle ifada etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA KRİZ ÇÖZEN BİR LİDER"

Türkiye'yi her alanda güçlendiren, kalkındıran, dünyada söz sahibi eden bir ülke konumuna taşıdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten bir lider değil, bölgemizde ve dünyada kriz çözen bir lider olarak; sadece jeopolitik değil, stratejik olarak da ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdi." dedi.

"ELBETTE GAZZE İÇİN HASSAS OLACAĞIZ"

Türkiye'nin doğu-batı ekseninde tam merkezde bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan bir coğrafi konumun tam da ortasında bulunuyoruz. Elbette biz Müslüman kimliğimizle, inancımızla bizim bu coğrafyada söz söylemeye hakkımız var. Elbette Gazze için de hassas olacağız, Gazze için söz söyleyeceğiz.



Filistinli kardeşlerimiz için elbette söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bir soykırımdır, bu bir insanlık suçudur.' demiştir. Onun için hep beraber onun arkasında olmaya devam edeceğiz.

Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail-İran çatışmasında diğer ülkelerin liderlerini arayarak buradaki savaş halinin bir an önce durdurulması noktasın ciddi bir inisiyatif aldığını da anımsattı.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ KONUMUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nu da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

38 Bakan, 17 Bakan Yardımcısı, toplam 80 ülkeden katılımcılar katıldı. Türkiye'nin konumunu, coğrafyamızda, dünyada Türkiye'nin nerede görüldüğünü bir kez daha görme ve teyit etme imkanına orada kavuşmuş olduk.

Uraloğlu ayrıca, Afrika'dan gelen temsilcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgisinin Türkiye'nin samimiyetinin ve ülkeye verilen kıymetin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

"SADECE ULAŞTIRMA ALANINDA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun ülke ekonomisine katkısının 1 trilyon 65 milyar dolar olduğunu belirterek iş gücüne katkısının ise yaklaşık bir milyon kişi olduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımların doğru zamanda yapılmasının önemine de vurgu yapan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Muhalefetin çok da eleştirdiği Yap-İşlet-Devret projelerimiz var. Orada 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Eğer bugün yapmış olsaydık 87 milyar dolara mal olacaktı. Kar mı ettik, zarar mı ettik bunu vicdan sahibi herkesin takdirlerine sunuyorum.

Ülke kaynaklarını doğru kullandıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bakın biz günde 700 bin insanımızı taşıyan Marmaray'ı hayata geçirdik. Avrasya Tüneli’nden 80 bin araç geçiyor. İstanbul Havalimanı’ndan geçen yıl 80 milyon insan seyahat etti. Günde bin 600 uçak iniş kalkış yapıyor oraya. Bunlar gerçekten hayal bile edilemeyecek projeler." dedi.

"DÜNYA'DA 353 NOKTAYA UÇABİLİYORUZ, BU DÜNYA REKORUDUR"

Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ovit, Zigana Tüneli, Beğendik Botan Köprüsü, Güzeldere Tüneli, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "6 bin 101 kilometreden 29 bin 750 kilometreye ulaştırdığımız bölünmüş yollarımız, 14 bin kilometreye çıkardığımız demiryolu hattımız… 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattıyla Avrupa'da altıncı dünyada sekizinci yüksek hızlı demiryolu işleticisi yaptık ülkemizi." ifadelerini kullandı.

Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, "Dünyada 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk; bugün 132 ülkede 353 noktaya uçabiliyoruz. Bu dünya rekorudur. Denizcilikte 11. sıradayız, inşallah hedefimiz 10. sıraya çıkmaktır." diye konuştu.

ANKARA'YA 739 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM YATIRIMI

Ankara yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bizim iktidarımız döneminde 739 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Sadece ulaştırma yapılarından bahsediyorum. Bütün yatırımlarımızdan değil. 466 km olan bölünmüş yol uzunluğunu bin 208 kilometreye; 466 kilometre olan sıcak asfalt uzunluğunu da yaklaşık bin 300 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ankara'yı Bolu üzerinden İstanbul'a hem bölünmüş yolla hem otoyolla bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Eskişehir üzerinden Bursa'ya, İzmir'e, Çanakkale’ye bağladıklarını belirten Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

Konya üzerinden Akdeniz'e bağladık. Kırıkkale üzerinden bir taraftan Samsun'a, Sarp’a kadar bağladık. Yine Kırıkkale üzerinden Erzurum'a, Ağrı’ya, Habur Sınır Kapısı’na bağladık. Yine Kayseri üzerinden doğu, güneydoğuya bağladık. Yine aynı şekilde Niğde üzerinden hem otoyolla hem de bölünmüş yolla Akdeniz'e, Şanlıurfa'ya, Oradan Şırnak'a kadar bağladık. Şimdi orayı otoyolla da inşallah bağlamış olacağız.

ESENBOĞA'NIN KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKIYOR

Ankara'da Esenboğa'da 2 adet pist olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, "Üçüncü pisti bitirdik. Kulesiyle beraber inşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete sunmuş olacağız. 30 milyona çıkarmış olduk Ankara'nın terminal kapasitesini." açıklamasında bulundu.

HIZLI DEMİRYOLU AĞININ KALBİ ANKARA

Ankara'yı, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a hızlı demiryolu ile bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Sivas'a yüksek hızlı tren hattı lazım demeyen Sivaslılar vardı. Muhalefet edenler vardı. Bakın, bugün trenlerde yer bulamıyor vatandaşlarımız, yenilerini alacağız inşallah. Yüksek hızlı tren hatlarıyla bugüne kadar 100 milyon insanımıza hizmet ettik." açıklamasında bulundu.

Sincan OSB- Kazan (Soda) hattını da bu sene bitirerek gelecek sene hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın günde 600 bin yolcuya ve yaklaşık Sadece yolcu değil günde 600.000 civarında yolcuya hizmet edebilecek ve yük taşımacılığında da yaklaşık 4 buçuk milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

"ANKARA'DA SÜPER HIZLI TREN PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Ankara-İzmir YHT hattı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Yüksek hızlı demiryolu inşaatımız devam ediyor. 14 saat süren yolculuğu sadece 3 buçuk saate düşürmüş olacağız. Afyon'a kadar seneye, bir sonraki sene de inşallah İzmir'e kadar bitirmektir hedefimiz. Ankara'ya Nallıhan-Beypazarı-Akyazı üzerinden Süper Hızlı Tren projesini başlattık. Aynı şekilde otoyol projesini başlattık. Bunlar bir iradedir. 10 yılı, 20 yılı, 50 yılı, 100 yılı ön görmektir. Bunlar da ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirebilir.

"ANKARA'DAKİ 58 KM METRONUN NEREDEYSE ÇOĞUNU BİZ YAPTIK"

Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz, dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de başımızın üstünde yeriniz var deriz. Siz 6 yılda 1 metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz.

"ESENBOĞA METROMUZUN PROJESİNİ 2 AYA KADAR BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu metrosu, Batıkent -Sincan/Törekent metrosunu hizmete sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: