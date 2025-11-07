Abdulkadir Uraloğlu: Gazipaşa Yat Limanı'nın resmi açılışı yarın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz’e modern ve çevreci bir marina daha kazandırılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı’nın resmi açılışını 8 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Abdulkadir Uraloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısının 65’e yükseltildiğini ve yat bağlama kapasitesinin 26 bine yaklaştığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısının 65’e yükselttiklerini, yat bağlama kapasitesini ise 26 bine yaklaştırdıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Gazipaşa Yat Limanı’mız, 208 yat bağlama kapasitesiyle Akdeniz’in en modern ve çevreci marinalarından biri olarak hizmet verecek.” dedi.

“YAT LİMANI DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM ALANLARI YARATACAK”

Yat turizminin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını belirten Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı’nın kışlama, bakım ve uzun süreli konaklama gibi ihtiyaçlara yanıt vererek, bölgeye 12 aya yayılan ekonomik ve sosyal bir canlılık kazandıracağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, limanın yalnızca denizcilik faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda turizmi çeşitlendiren bir cazibe merkezi olacağını belirterek şunları söyledi:

Etkinlikler, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlar gibi organizasyonlarla günübirlik ziyaretçiler, turistler, yatırımcılar ve deniz tutkunları da Gazipaşa’ya çekilecek. Gazipaşa Yat Limanı doğrudan ve dolaylı istihdam alanları yaratacak; tekne bakımı, yiyecek-içecek, konaklama, kıyı turları ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda esnafa önemli ekonomik katkı sağlayacaktır.

“600 METRE ANA MENDİREK İLE 193 METRE TALİ MENDİREK İNŞA ETTİK”

Gazipaşa Yat Limanı’nın teknik özelliklerine de değinen Uraloğlu, “Proje kapsamında 600 metre uzunluğunda ana mendirek ve 193 metre uzunluğunda tali mendirek inşa ettik. Ayrıca 676 metrelik rıhtımı, 320 metrelik yüzer iskeleyi, Travel Lift rıhtımı, çekek yeri ve 3 bin 863 metrekarelik üstyapı inşaatını tamamlandık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca mekanik ve elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla donatılan tesisin, Gazipaşa’da modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı olarak hizmet vereceğini vurguladı.