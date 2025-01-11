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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli gözetim radarının geldiği yerle ilgili bilgi vererek, birincil gözetim sisteminin 112, ikincil gözetim sisteminin ise 370 kilometreye kadar 1.000 hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebileceğini bildirdi.

Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığının azaltılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı’nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, radar sistemini entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MGR SİSTEMİNİN KESİN KABULÜNÜ 2024 ARALIK’TA YAPILDI"

MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık’ta yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarında bulunan Gaffur Baba Tepesi’ne radar yerleşkesinin kurulduğunu anımsattı.

"BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR’nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini bildirerek, “Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz.” dedi.

“HAVA TRAFİK YÖNETİM YAZILIMLARI İLE ENTEGRE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK”

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak.” ifadelerini kullandı.

"DİĞER ÜLKELERE SATIŞI YAPILABİLECEK"

MGR’nin ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de satışının yapılabileceğini ve ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye’nin havacılık sektöründe sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı.

"ICAO VE EUROCONTROL STANDARTLARINA UYGUN OLARAK TASARLANDI"

Bakan Uraloğlu, MGR’nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandığının altını çizerek iki gözetim sisteminden oluştuğunu kaydederek şöyle konuştu:

Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda bin hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek.

"TÜRK HAVA SAHASININ TAMAMININ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE İZLENEBİLECEK"

MGR’yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının yerli ve milli teknolojilerle izlenebileceğinin altını çizdi.