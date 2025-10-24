Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.556 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu, günlük ortalama 790 uçak kalkışıyla da dünya genelinde yedinci sırada yer aldığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN GERİDE BIRAKTIĞI ÜLKELER

Rapora göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 841 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

DÜNYADA YEDİNCİ SIRADA

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1.556 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: