Abdulkadir Uraloğlu: İzmir'i hızlı trenle tanıştıracağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni’nde konuşarak, İzmir'e AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırımının yapıldığını belirtti ve kente yapılacak ulaşım projelerinden söz etti.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada kentte sağlanan ulaşım yatırımlarından söz ederek, yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, İzmirlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İzmir Şehir Hastanesi’nin ve bağlantı yollarının İzmirlilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada İzmir'de AK Parti iktidarları zamanında tam 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldığını aktararak, İzmir'in, ulaşım ihtiyacını bildiklerini ve planladıklarının da olduğunu belirtti.

"İzmir, 31 Mart seçimlerinde Hamza Dağ ile yola devam edecek"

İzmir’in 31 Mart seçimlerinde Hamza Dağ ile yola devam edeceğini belirten Uraloğlu, “Başkanımızla inşallah yolumuza devam edeceğiz. İzmir'in ulaşım ihtiyacını gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var” dedi.

İzmir’de yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Biz İstanbul - İzmir Otoyolu’nu bitirdik, hizmete sunduk. Biz Konak Tünelleri'ni bitirdik yine hizmete sunduk. Biz Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu’nu bitirdik ve hizmete sunduk.

"İzmir'imizi hızlı trenle tanıştıracağız"

İzmirlilerin sabırsızlıkla yüksek hızlı treni beklediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, bu konuda da şu açıklamayı yaptı:

Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah, İzmir'imizi hızlı trenle tanıştıracağız ve İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız.

"Biz İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz"

İzmir’de Banliyö Sistemi projesini hayata geçirerek İzmirli vatandaşların hizmetine sunduklarını da hatırlatan Uraloğlu, bu konuda da şu ifadeyi kullandı:

Adnan Menderes Havalimanı’nın terminal binasını yaptık. Yakın zamanda da Yeni Foça'daki Yat Limanını yaparak sizlerin, İzmirlilerin hizmetine sunduk. Biz yine Sabuncubeli Tüneli'ni bitirdik biliyorsunuz. 15 dakikada Manisa'ya gidiyoruz. Dolayısıyla biz İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerle beraber inşallah çalışmaya, İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz.

"İzmir'de, AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırı yapıldı"

İzmir'de, AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

İzmir’in ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzmir’in çevre yolu ihtiyacı var onu biliyoruz. Yine şehir içerisindeki ulaşım ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzban'ın Bergama'ya kadar götürülmesiyle ilgili taleplerinizi biliyoruz. Onları da planladık. İnşallah AK Parti belediyeciliğiyle beraber bu hizmetlerimize sizlerle beraber devam edeceğiz.

Hamza Dağ’a destek çağrısı

Bakan Uraloğlu, İzmirlilerden Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Hamza Dağ’a 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde destek vermelerini istedi.

Uraloğlu, bu konuda da “Biz Hamza Başkanımızı, İzmir için seçmeye hazır mıyız değerli hemşehrilerim? Allah'ın izniyle 30 tane ilçemizde var gücümüzle çalışmaya hazır mıyız? İnşallah gayret edeceğiz.” diye konuştu.