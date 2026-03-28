Abdulkadir Uraloğlu: Karadeniz’e demir yolu Samsun’dan Sarp’a uzanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

"KALKINMA YOLU BİTTİĞİ ZAMAN, ÜLKEMİZE 10 YILLIK BİR PERİYOTTA 55 MİLYAR DOLARLIK BİR KATKISI OLACAK"

Uraloğlu, toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir coğrafyada olduğunu görebiliyoruz. Bakın 67 ülkeye 4 saatlik bir uçuşla biz gidebiliyoruz. Bu 4 saatlik uçuş kıymetlidir havacılıkta. Ne var orada? 1,5 milyar insan var. 53-55 trilyon dolarlık bir gayrisafi hasıla var ve 25 trilyon dolarlık da bir ticaret hacmimizin olduğu bir coğrafyanın tam da merkezinde bulunuyoruz. Dünya lojistiğinin esasında sadece coğrafyanın değil dünya lojistiğinin de merkezlerinden bir tanesinde bulunuyoruz yani bu da gerçekten bizim için kıymetli. Yani Doğu-Batı ekseninde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar olan, Afrika'ya kadar olan merkezler bir şekliyle bizim ülkemiz coğrafyasında lojistik olarak yararlanmak, geçmek durumunda." dedi.

"KÜRESEL LOJİSTİKTE ALTERNATİF KORİDORLARIN ÖNEMİ ARTIYOR"

Uraloğlu, küresel ticaret koridorlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Bir başka yaklaşımla dünyaya da bakarak bakın coğrafyamızda esasında Doğu-Batı aksında birkaç tane koridor var. Kuzey Koridor, Orta Koridor, Güney Koridor hatta bir de Ümit Burnu'ndan dolaşan koridor. Çin'den çıkan bir yük ağırlıklı olarak Avrupa'ya Süveyş Kanalı'ndan gidiyor ve deniz yoluyla gidiyor, 35 günde gidiyor. Eğer Süveyş Kanalı'nda bir sıkıntı olursa yani sadece kanalın kendisinde değil Kızıldeniz'de bir sıkıntı olursa Ümit Burnu'ndan dolaştığınızda 45 günde gidiyor. Eğer biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık bitirdiğimizde bu 25 günde olacaktı." diye konuştu.

Uraloğlu, "Bakın bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı esasında dünyanın enerji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Orta Koridor’da ise Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar sadece 18 günde demir yoluyla gidebiliyor. Onun için Orta Koridor'un ne kadar kıymetli olduğu, Kalkınma Yolu'nun ne kadar kıymetli olduğunu da bu haritadan görebiliyoruz.

"KALKINMA YOLU PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILDI"

Kalkınma Yolu Projesi’nin detaylarını aktaran Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nda Irak'ın Faw Limanı'ndan çıkan bir demir yoluyla çıkan yük 1200 kilometreyle Ovaköy'e geliyor. Oradan esasında ülkemize giriş yapıyor, yaklaşık 2 bin 100 kilometreyle Kapıkule'ye kadar ulaşıyor. Ama ondan önce Karadeniz'e, Akdeniz'e ve Ege'ye ulaşabiliyor ama daha kestirme yollardan ulaşmasını da sağlamak için gayret ediyoruz. Burası sadece bir demir yolu değil aynı zamanda otoyol, aynı zamanda enerji nakil hatlarının da olacağı bir koridordan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Eğer biz bunu bitirmiş olsaydık enerji ikmalinde bu kadar dünya etkilenmemiş olacaktı." dedi.

Uraloğlu, projede gelinen aşamaya ilişkin, "Peki nerdeyiz? Projesi bitti. Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak mutabakata vardık. Finans modelinde anlaştık şimdi finansmanını temin edip başlamak kaldı. İnşallah şu savaştan sonra hızlıca başlarız da bunu hayata geçirmiş oluruz. Ülkemizdeki bölümlerini peyderpey yapıyoruz, birçok bölümünü yapmış durumdayız. Eş zamanlı olarak inşallah bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

"ZENGEZUR VE YENİ HATLARLA BAĞLANTI GENİŞLİYOR"

Uraloğlu, alternatif koridor projelerine ilişkin olarak, "Orta Koridor esasında biraz bahsettim. Bakü-Tiflis-Kars'la başlayıp Kapıkule'ye kadar giden bir koridor ülkemizde. Bunun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağlamış olacağız, devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars'ı hayata geçirmiştik hemen devamında alternatif güzergahlarımız olması gerekir. Bakın bu kriz anları; pandemi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar niye alternatiflerimizin olması gerektiğini de bize gösteriyor. Onun için Zengezur Koridoru, bizim taraftaki çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafındaki önümüzdeki süreçte Azerbaycan tarafı başlayacak, Zengezur Koridoru; oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, "Bakın biraz önceki Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nden çıkan bir koridordu ve şimdi artık bir alternatif üzerinde daha çalışıyoruz biz. Umman'dan başlayıp Suudi Arabistan'ı geçen Ürdün üzerinden Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gelen bir koridor üzerinde de çalışma başlattık. Bu da bizim için kıymetli olacaktır. Daha yeni ama çok çok önemli bir fikir birliği var, inşallah burada da yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"YENİ DEMİR YOLU HATLARI VE KORİDORLAR GÜNDEMDE"

Uraloğlu, "Afganistan odaklı Lapis Lazuli Koridoru burası da bizim için kıymetli. Yine Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Türkmenistan üzerinden, Afganistan'dan gelen yüklerin ülkemize gelmesi Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışma. Bunda da yine masamızda." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, "Bir başka koridor İslamabad'dan başlayıp Tahran-İstanbul demir yolu hattı. Yani bakın buradaki şimdi şu haritaların hepsini bir araya koysak esasında siyasi dengelerin de gözetildiği, ülkelerin birbiriyle ilişkilerinin de göz önüne alınarak yürütülmeye çalışan projeleri görüyoruz diyebilirim burada. Bunun üzerinde şu anda Tahran-İstanbul arasında savaştan dolayı durmuş olan sefer ya da Tahran-Van arasında durmuş olan seferleri inşallah tekrar başlatmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli koridorlardan bir tanesi." dedi.

"ULAŞTIRMAYA 355 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"

Uraloğlu, "23-24 senede sadece ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bakın bu gelişmiş ülkeler için iddialı bir rakam. Onun üretime etkisi yaklaşık 1,1 trilyon dolar seviyesinde. Yıllık ortalama istihdam da yaklaşık 1 milyona istihdam sağlıyor her yıl bizim yaptığımız bu yatırımlar." dedi.

"KARADENİZ’E DEMİR YOLU SAMSUN’DAN SARP’A UZANACAK"

Uraloğlu, "Ülkemizde bir çok noktada yapımı devam eden 4 bin kilometrenin üzerinde demir yolu var. Yani dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bir anda 4 bin kilometrelik demir yolu inşaatı yok, buna emin olabilirsiniz. Yine projesi tamamlananlar bakın ağ gibi örüyoruz ülkemizi. Projesi devam edenler ve biz şu anda yapımı devam edenleri trafiğe açtığımızda 2028'de 17 binin üzerinde bir yol ağımız olacak. 2053'e geldiğimizde de 28.500 kilometrelik bir yol ağına biz erişmiş olacağız. Yine yüksek hızlı demir yoluyla bakın doğrudan bağlanan il sayımız 11, dolaylı bağlanan 9-20 civarında ilimizi halen biz yüksek hızlı demir yoluyla bağlamış durumdayız." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, "Karadeniz'de demir yolu durumu nedir diye baktığımızda treni Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar olan bölümünün yapım ihalesini yaptık ve yüzde 25'lik bir gerçekleşme var. Önümüzdeki ay içerisinde Çorum'la Havza arasının ihalesini yapıyoruz 2 kesim halinde. Havza ile Samsun arasının ihalesini inşallah bu sene yaparız ve Karadeniz'e demir yolunu Samsun'a indirmiş olacağız. Ondan sonra da Samsun’dan yola çıkaracağımız demir yolunu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’in sahil kesimini bağlayacak şekilde Sarp’a kadar devam ettireceğiz. Buranın da proje çalışmalarına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık." dedi.

"TRABZON’A YENİ HAVALİMANI YAPILACAK"

Uraloğlu, "Trabzon mevcut havalimanı yetmiyor. Buraya da yeni havalimanı düşünüyoruz. Onun ihalesini yaptık. Bu sene başlayacağız. Yaklaşık 5-6 yıl gibi bir sürede biter. 3 milyon kapasitesi var, geçen sene 3,5 milyon ile tamamladık. 10 milyon kapasiteli havalimanı inşaatına da başlatılacak." diye konuştu.

"5G VE UYDU PROJELERİYLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM"

Uraloğlu, "Haberleşme alanında ise 5G'ye geçiyoruz. 1 Nisan itibarıyla ilk sinyali vererek 81 ilimizde bu süreci başlatacağız. 5G; üretimden ulaşıma ve fabrika yönetimine kadar her alanda 10 kat hız ve kolaylık getirecek. 5G’nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak." dedi.

TÜRKSAT 6A UYDUSU

Abdulkadir Uraloğlu, "Son olarak Türksat 6A uydumuzdan bahsetmek isterim. 6 Şubat depremlerinde bölgeye koşan o pırıl pırıl gençlerimiz, bugün 6A'yı yapan mühendislerimizdir. Onlar bizden çok daha donanımlı geliyorlar ve 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri onlar inşa edecekler. Yerli akıllı uydu üreten bir ülke olma yolunda Türksat 7A sürecini de başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.