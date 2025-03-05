Abdulkadir Uraloğlu: Milli Banliyö Seti raylara çıkıyor

AA

Türkiye, demir yolları yatırımlarına hız vermişken tren üretimine de ağırlık verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını açıkladı.

İLK SET GAZİANTEP'E GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Gaziray Projesi kapsamında hizmete sunulacak ilk setin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere Sakarya’dan yola çıktığını kaydetti.

"PROJESİ KAPSAMINDA İLK SETİN ÜRETİMİ TAMAMLANDI"

Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Banliyö tren setlerinin Gaziantep’in şehir içi ulaşımını sağlamak için ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında hizmete sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Milli Banliyö Treni Projesi’nin ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere Sakarya’dan yola çıktı.” ifadelerini kullandı.

"TREN SETLERİNİN HIZI SAATTE 90 KİLOMETRE"

Tasarım ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından özel olarak üretildiğinin altını çizen Uraloğlu, “Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri ile donatılan araçlar güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi.” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 1.000 YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ

Uraloğlu ayrıca, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört araçtan oluşan bir setin 206’sı oturan, toplam 1.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunun da altını çizdi.

Uraloğlu, banliyö setlerinin konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla dikkati çektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

GAZİRAY banliyö setlerinin 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı.

"İTHALAT AZALACAK, İHRACAT ARTACAK"

Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün tren setlerinde kullanılan Tren Kontrol ve İzleme Sistemi ile Cer Sistemi gibi kritik sistemleri geliştirirken, Sakarya Bölge Müdürlüğünün ise alüminyum gövde üretimi, iç giydirme ve montaj işlemleri gibi aracın tüm imalat, test ve devreye alma sürecini üstlendiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: