Abdulkadir Uraloğlu, taksici esnafını ziyaret etti! Telefona bakıp, nöbetçi olduğunu söyledi Bakan Uraloğlu, Ankara'da Çukurambar bölgesinde bulunan bir taksi durağında, taksici esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bakan Uraloğlu'nun durakta çalan telefona bakması ve arayan müşteri ile diyaloğu gülümsetti.

DHA

Türkiye'de bir yandan seçim atmosferi sürerken, diğer yandan da sorunları yerinde tespit ve çözüm önerilerini almak konusundaki faaliyetler devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar bölgesinde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Çukurambar'da bulunan Bayındır Taksi Durağı'nda, taksici esnafı ile bir araya gelerek, sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

"Ben bakanım, durakta nöbetçiyim, adresi verin"

Ziyaret sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu cevaplayan Uraloğlu, müşterinin "Taksi var mı?" şeklindeki sorusuna, verdiği "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var, siz adres verin." diyerek yanıt vermesinin ardından renkli diyaloglar oluştu.

Müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendirdi

Müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendiren Uraloğlu, daha sonra telsizden taksici esnafına seslenerek, hayırlı Ramazanlar ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Taksici esnafının sorunlarının çözümü için değerlendirme yapılacak

Taksici esnafının bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, bunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ve herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğuna değindi.

"Bakanlığın kapıları taksici esnafına her zaman açık"

Çözüm önerilerini de anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kapılarının taksici esnafına her zaman açık olduğunu vurguladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)