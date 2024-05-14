Abdulkadir Uraloğlu: TÜRKSAT 6A’yı temmuzda uzaydaki yörüngesine fırlatacağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla üretildiği belirterek, Türkiye'nin söz konusu uyduyu yapan 10 ülkeden biri olduğunu iletti.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın yapımının tamamlandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni (USET) ziyaret etti.

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli üretim konusunda geldiği noktayı üst seviyelere taşıdığı bir gelişmeyi daha kamuoyu ile paylaştı.

"TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik"

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla üretildiğinin altını çizerek, şu bilgiyi verdi:

TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B uydularının yapımında TÜRKSAT'ımızın mühendislerini görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik. Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var.

"Haziran ayının başında ABD'ye gönderiyoruz"

Haziran ayının başında ABD'ye gönderiyoruz. 8-14 Temmuz arasındaki bir tarihte de uzaya göndereceğiz.

"TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla ilgili sürece girdik"

TÜRKSAT 6A'yla ilgili açıklamalarda bulunan Uraloğlu, uyduya dair çalışmaları bitirdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla ilgili sürece girdik. Türkiye'nin haberleşme, televizyon yayınları, hem askeri hem de sivil haberleşme için uyduya ihtiyacımız var. Türkiye'nin uzayda 5 haberleşme, 4 gözlem uydusu bulunuyor. Biz bunlarla kendi hem kendi ihtiyacımızı görüyoruz hem de yakın coğrafyamızdaki ülkelere hizmet satışı ve sunumunu sağlamış oluyoruz.

"İşin esas planlayıcısı TÜRKSAT"

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın işin esas planlayıcısı olduğunun altını çizerek, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTECH'in de üretim sürecinde olduğunu söyledi.

"Binlerce mühendisimizin, teknikerimizin burada emeği var"

Üretim sürecinde binlerce mühendisin yer aldığının da altını çizen Uraloğlu, "Onlar kendi üretim ve ilgi alanlarına göre belli zaman dilimlerinde çalışarak bu işi yürüttüler. Binlerce mühendisimizin, teknikerimizin burada emeği var." diye konuştu.

"TÜRKSAT 6A, 4 yeni ülkeyi de kapsayacak"

Uraloğlu, uyduların ömrünün genelde 15 yıl olduğunu dile getirerek, bu süre dolduğu zaman mevcut uyduların yenileriyle değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Süresi dolan uyduların uzaydaki uygun yörüngelere terk edildiğini bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

Yeni uydular, gelişen teknoloji, daha kaliteli bir haberleşme ve yeni kapsama alanları için gerekli. Şu andaki uydularımızda Avrupa'yı Orta Doğu'yu, Türk Cumhuriyetleri'ni, Uzak Doğu'nun bir bölümünü Afrika'nın önemli bir bölümünü daha çok kuzey olmak üzere kapsıyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsamış olacağız. Aşağı yukarı 3,5 milyar insanı kapsadığımız sayıyı 5 milyara kadar çıkaracağız. Ülkemizde bu uydumuzla daha güvenli haberleşmeyi sağlayacağız. Bu bahsettiğim coğrafyalara da halihazırda bu hizmeti satıyoruz. Yeni 4 ülkeye de bu haberleşme hizmetini satma, hizmet ihracatı yapma noktasında da ilave gelirler olacak.

"TÜRKSAT 6A'yı yüzde 90'lara varan yerlilik oranıyla ürettik"

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunu yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini ve temmuz ayında fırlatma işlemini gerçekleştireceklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

Haberleşme bizim en kıymetlimiz, özellikle askeri haberleşme daha da kıymetlisi. Bunu şu anda sağlıyoruz ama güvenli olmak ve uzay vatana sahip çıkabilmek için kendi ürettiğimiz ve yazılımını yaptığımız uyduyla yapmamız gerekiyordu. Onun için TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B uydularının yapımında TÜRKSAT'ımızın mühendislerini görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik.

"8-14 Temmuz arasındaki bir tarihte de uzaya göndereceğiz"

Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var. Haziran ayının başında ABD'ye gönderiyoruz. 8-14 Temmuz arasındaki bir tarihte de uzaya göndereceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)